Ερντογάν: Η Τουρκία πρέπει να κάνει φίλους και όχι εχθρούς στην περιοχή

Μήνυμα πως η Τουρκία έχει μια πολιτική για το Ισραήλ, η οποία είναι επίσης δυνατόν να εφαρμοστεί και με την Αίγυπτο, έστειλε ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, προσθέτοντας ότι τα θετικά αποτελέσματα δείχνουν ότι μπορούν να γίνουν βήματα και σε υψηλότερο επίπεδο.

Όπως ανέφερε σε δηλώσεις του, «η Τουρκία πρέπει να κάνει φίλους και όχι εχθρούς στην περιοχή», ενώ αναφερόμενος στη Σαουδική Αραβία ο Ερντογάν σημείωσε πως η Άγκυρα και το Ριάντ συμφώνησαν να ενεργοποιήσουν εκ νέου το «μεγάλο οικονομικό δυναμικό» με οργανισμούς που θα φέρουν κοντά τους επενδυτές.

#BREAKING Turkiye has a policy on Israel, such policy also possible with Egypt, says Erdogan, adding positive outcomes show steps can be taken also at higher level

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) April 30, 2022