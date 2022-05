Τουρκικά ΜΜΕ: Μαθήματα διπλωματίας στον πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΗ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Στην αντίδραση της τουρκικής πρεσβείας στη συνέντευξη που έδωσε ο απερχόμενος πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα Τζέφρι Παίατ στην «Κ», αναφέρεται ο τουρκικός Τύπος.

Συγκεκριμένα το CNN Turk και η Hurriyet τονίζουν πως «η πρεσβεία της Τουρκίας στην Αθήνα απάντησε με μάθημα διπλωματίας στις αντιτουρκικές δηλώσεις του ένθερμου ελληνόφιλου πρέσβη των ΗΠΑ Τζέφρι Πάιατ».

Υπενθυμίζεται πως η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα σχολίασε μέσω Twitter με έναν έμμεσο πλην σαφή αιχμηρό τρόπο. Η αντίδραση της Άγκυρας αφορούσε πρωτίστως τις αναφορές του κ. Πάιατ για «απαράδεκτες δραστηριότητες, ρητορικές υπερβολές και ανόητες αμφισβητήσεις της κυριαρχίας των νησιών».

Δίχως να αναφέρεται στη συνέντευξη, ούτε και στον κ. Πάιατ ονομαστικά, η πρεσβεία έχει προχωρήσει σε μια ανάρτηση όπου σημειώνει ότι η υιοθέτηση των απόψεων της χώρας στην οποία φιλοξενείσαι είναι «μια από τις ατυχείς αμαρτίες της διπλωματίας». Και πρόσθεταν ότι αυτό «συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και υιοθετείς εκείνες των οικοδεσποτών σου».

One of the unfortunate sins in the practice of diplomacy is called “going native”. It happens when you forget your own country’s positions and assume those of your hosts.

— Turkish Embassy in Athens (@TC_Atina) April 30, 2022