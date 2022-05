Ρωσία: «Το Ισραήλ υποστηρίζει το νεοναζιστικό καθεστώς στην Ουκρανία»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε σήμερα το Ισραήλ ότι «υποστηρίζει νεοναζί στην Ουκρανία», κλιμακώνοντας έτσι περαιτέρω μια διένεξη η οποία άρχισε όταν ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ υποστήριξε πως ο Αδόλφος Χίτλερ είχε εβραϊκή καταγωγή.

Το Ισραήλ καταφέρθηκε χθες, Δευτέρα, κατά του Λαβρόφ λέγοντας πως ο ισχυρισμός του -τον οποίο διατύπωσε μιλώντας για τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, ο οποίος είναι εβραϊκής καταγωγής- είναι ένα «ασυγχώρητο» ψεύδος.

Foreign Minister Lavrov’s remarks are both an unforgivable and outrageous statement as well as a terrible historical error. Jews did not murder themselves in the Holocaust. The lowest level of racism against Jews is to accuse Jews themselves of antisemitism.

