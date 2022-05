Τουρκία: Ένα εκατομμύριο πρόσφυγες θέλει να στείλει πίσω στη Συρία ο Ερντογάν

Η Τουρκία εκπονεί σχέδια με σκοπό να στείλει ένα εκατομμύριο Σύρους πρόσφυγες πίσω στη βόρεια Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, υπογραμμίζοντας μάλιστα ότι αυτά τα πλάνα εντάσσονται σε έναν ευρύτερο σχεδιασμό που ως στόχο έχει την κατασκευή κατοικιών και την παροχή υπηρεσιών στις περιοχές που βρίσκονται υπό τουρκικό έλεγχο εντός των συριακών συνόρων.

Η τουρκική κυβέρνηση σχεδιάσει να κατασκευάσει 100.000 τέτοια σπίτια στη βόρεια Συρία (Ιντλίμπ) για τους Σύρους που εγκαταλείπουν το στρατόπεδο Μπασάρ αλ Άσαντ, όπως σημειώνεται σε σχετικά τουρκικά δημοσιεύματα.

Turkish government also banned Syrian refugees who live in Turkey from travelling to northern Syria for Eid al-Fitr, due to public criticism over them being allowed to travel freely back and forth.https://t.co/rExCOYzQ8x

