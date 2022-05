Ντέιβ Σαπέλ: Δεν αφήνει την επίθεση να επισκιάσει τα σόου του – Η απάντηση του Netflix

Το Netflix εξέδωσε ανακοίνωση μετά την επίθεση που δέχθηκε ο Αμερικανός κωμικός Ντέιβ Σαπέλ την Τρίτη πάνω στη σκηνή κατά τη διάρκεια παράστασης stand-up κωμωδίας. Το σόου πραγματοποιήθηκε στο αμφιθέατρο Hollywood Bowl του Λος Άντζελες.

Εκπρόσωπος της δημοφιλούς πλατφόρμας streaming, είπε: «Νοιαζόμαστε πολύ για την ασφάλεια των δημιουργών και υπερασπιζόμαστε σθεναρά το δικαίωμα των stand-up κωμικών να ερμηνεύουν πάνω στη σκηνή χωρίς τον φόβο της βίας».

Πλάνα από βίντεο που κυκλοφόρησε κατά τη διάρκεια του σόου του Σαπέλ, δείχνουν έναν άνδρα να τρέχει προς τη σκηνή και να ρίχνει τον κωμικό στο έδαφος.

Τον τελευταίο μήνα, ο Σαπέλ έχει παρουσιάσει μια σειρά από παραστάσεις στο Hollywood Bowl. Ο δράστης σηκώθηκε και προσπάθησε να φύγει από τη σκηνή, πριν συλληφθεί και από άτομα που ανήκαν στο προσωπικό ασφαλείας καθώς και από μέλη της ομάδας του Σαπέλ.

Εκτός όμως από το Netflix και ένας εκπρόσωπος της ομάδας παραγωγής του Σαπέλ εξέδωσε ανακοίνωση μετά την επίθεση. «Ο Ντέιβ Σαπέλ γιόρτασε τέσσερις νύχτες κωμωδίας και μουσικής, σημειώνοντας ρεκόρ πωλήσεων για έναν κωμικό στο Hollywood Bowl. Αυτό το γεγονός συνδέει τον Σαπέλ με τους Monty Python ως τους καλλιτέχνες με τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις κωμικών στο Hollywood Bowl, προσεγγίζοντας 70.000 θαυμαστές διαφορετικού υπόβαθρου κατά τη διάρκεια του πρώτου “Netflix Is A Joke: The Festival” και αρνείται να επιτρέψει το χθεσινοβραδινό περιστατικό να επισκιάσει τη μαγεία της ιστορικής στιγμής». Και η ανακοίνωση συνεχίζει: «Όσο ατυχές και ανησυχητικό ήταν το περιστατικό, ο Σαπέλ προχώρησε με το σόου. Οι Τζέιμι Φοξ και Κρις Ροκ βοήθησαν να ηρεμήσουν το κοινό με χιούμορ πριν την ανακοίνωση των τελευταίων καλεσμένων της βραδιάς από τον Σαπέλ. Αυτοί ήταν οι καλλιτέχνες της χιπ-χοπ yasiin bey και Talib Kweli (Black Star) που ερμήνευσαν τραγούδια από τον νέο τους δίσκο – τον πρώτο κοντά στα 24 χρόνια – ο οποίος κυκλοφόρησε στο Luminary. Άλλοι καλεσμένοι ήταν οι Earthquake, Λέσλι Τζόουνς, Τζεφ Ρος, Σεμπάστιαν, Τζον Στούαρτ and Μισέλ Γουλφ».

Ο Σαπέλ συνεργάζεται με την αστυνομία για την έρευνα όσον αφορά το περιστατικό. Οι αρχές συνέλαβαν τον 23χρονο Αιζάια Λι ως ύποπτο για επίθεση με φονικό όπλο, σύμφωνα με το NBC Λος Άντζελες. Φέρεται να κρατούσε ένα όπλο – ρεπλίκα και είναι ύποπτος για την επίθεση στον κωμικό. Κρατείται με εγγύηση 30.000 δολαρίων.

Ο διάσημος κωμικός πρόσφατα χαρακτηρίστηκε ως μια αμφιλεγόμενη προσωπικότητα εξαιτίας πολλών κωμικών εκπομπών του Netflix, στις οποίες έκανε αστεία για τα τρανς άτομα. Το περιεχόμενο του σόου «The Close» από το 2021 οδήγησε και διαμαρτυρίες τον περασμένο Οκτώβριο. Ο Τεντ Σαράντος, ένας από τους διευθύνοντες συμβούλους της πλατφόρμας streaming αρχικά υπερασπίστηκε τον Σαπέλ, λέγοντας μέσα από ανακοίνωσή του ότι ο κωμικός είναι «ένας από τους πιο δημοφιλείς σήμερα στη σκηνή του stand-up» και ότι «μαζί με τα υπόλοιπα ταλέντα μας, εργαζόμαστε σκληρά να υποστηρίξουμε τη δημιουργική τους ελευθερία – παρόλο που αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει πάντα περιεχόμενο στο Netflix που κάποιοι πιστεύουν ότι είναι επιβλαβές». Τελικά, ο Σαράντος δήλωσε ότι «τα θαλάσσωσε» όσον αφορά τις αντιδράσεις προς τον Σαπέλ.

Η επίθεση προς τον Σαπέλ έλαβε χώρα λίγο παραπάνω από έναν μήνα μετά το χαστούκι του Γουίλ Σμιθ στον κωμικό Κρις Ροκ, στη σκηνή των βραβείων Όσκαρ. Ο Ροκ, που βρισκόταν στο σόου του Σαπέλ, σύμφωνα με πληροφορίες ανέβηκε στη σκηνή μετά το περιστατικό και είπε «Ήταν αυτός ο Γουίλ Σμιθ;».

