Επικοινωνία Ερντογάν με Μακρόν: «Πολύ σημαντικές οι σχέσεις Τουρκίας – Γαλλίας»

Τα βήματα για την ενίσχυση των σχέσεων Τουρκίας – Γαλλίας, η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, βρέθηκαν στο επίκεντρο τηλεφωνικής επικοινωνίας των προέδρων των δύο χωρών, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και Εμανουέλ Μακρόν.

Ο Τούρκος πρόεδρος συνεχάρη τον Γάλλο ομόλογό του για την επανεκλογή του.

Ευχήθηκε, δε, σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu, τα εκλογικά αποτελέσματα να είναι ευεργετικά για τη Γαλλία.

Οι σχέσεις Τουρκίας – Γαλλίας είναι «πολύ σημαντικές», ως μέρος του παγκόσμιου ρόλου της Ευρώπης, ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος στον Γάλλο ομόλογό του.

Turkiye-France relations ‘very significant’ as part of Europe’s global role, Turkish President Erdogan tells French counterpart Macron in phone talk

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 5, 2022