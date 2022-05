Ισραήλ: Επίθεση με νεκρούς και τραυματίες στην πόλη Ελάντ 

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και αρκετοί ακόμη τραυματίστηκαν σοβαρά σε επίθεση στην κεντρική πόλη Ελάντ στο κεντρικό Ισραήλ, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές.

Τουλάχιστον ένας από τους τραυματίες νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Έως και εννέα άτομα έχουν τραυματιστεί, κατά τους Times of Israel.

Όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης, άνδρας επιτέθηκε σε περαστικούς με τσεκούρι ή μεγάλο μαχαίρι. Οι αναφορές αυτές δεν έχουν επιβεβαιωθεί από τις αρχές.

Σύμφωνα την τοπική αστυνομία, το περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε καθώς οι Ισραηλινοί γιορτάζουν την ημέρα της ανεξαρτησίας, φαίνεται να είναι τρομοκρατική επίθεση.

Ο δήμαρχος της πόλης Ελάντ, μιλώντας στο Κανάλι 12 της ισραηλινής τηλεόρασης, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν μέσα στα σπίτια τους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται έρευνα των υπηρεσιών ασφαλείας για το περιστατικό.

