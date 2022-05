ΗΠΑ: Η Καρίν Ζαν-Πιερ αναλαμβάνει εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε σήμερα ότι επέλεξε την Καρίν Ζαν-Πιερ για εκπρόσωπο του Λευκού Οίκου. Η Καρίν Ζαν-Πιερ θα διαδεχθεί την ελληνικής καταγωγής Τζεν Ψάκι, η οποία αποχωρεί στις 13 Μαΐου.

Some additional detail on this historic day. @POTUS asked @KJP46 if she would serve as the next @PressSec in the oval office this afternoon.

— Jen Psaki (@PressSec) May 5, 2022