Πόλεμος στην Ουκρανία – Ολες οι εξελίξεις από την 73η ημέρα εισβολής

Το γιοτ «Scheherazade» κατασχέθηκε στην Ιταλία. Η ομάδα του Αλεξέι Ναβάλνι ισχυρίζεται ότι το γιοτ ανήκει στον Βλαντίμιρ Πούτιν.

Σύμφωνα με Ιταλούς ερευνητές, ο ιδιοκτήτης της θαλαμηγού μήκους 140 μέτρων συνδέεται όντως με τις ρωσικές αρχές, αλλά δεν έχουν αναφερθεί ακόμη συγκεκριμένα ονόματα.

The yacht "Scheherazade" was seized in #Italy. The team of Alexei #Navalny claims that the yacht is owned by #Putin. According to Italian investigators, the owner of the 140-meter yacht is indeed connected to Russian authorities, but specific names have not been mentioned yet. https://t.co/uWN8KGu6uP