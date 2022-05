Βόρεια Ιρλανδία: Προς ιστορική νίκη το Σιν Φέιν για πρώτη φορά στα χρονικά

Το Σιν Φέιν (Sinn Féin), το κόμμα που ξεπήδησε μέσα από τις τάξεις του ιρλανδικού απελευθερωτικού στρατού IRA, αναμένεται – όπως όλα δείχνουν – να έρθει πρώτο στις τοπικές εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στη Βόρεια Ιρλανδία στις 5 Μαΐου, αφήνοντας στη δεύτερη θέση το μεγαλύτερο προτεσταντικό κόμμα DUP.

Για την ιστορία θα είναι η πρώτη φορά στα χρονικά που το Σιν Φέιν εξασφαλίζει τις περισσότερες έδρες στο τοπικό κοινοβούλιο.

Η νίκη του λέγεται, ωστόσο, πως θα μπορούσε να περιπλέξει τη διαδικασία του Brexit (βλ. Πρωτόκολλο για τις Ιρλανδία / Βόρεια Ιρλανδία) αλλά και να ανοίξει τον δρόμο προς ένα δημοψήφισμα υπέρ της ανεξαρτησίας της Βόρειας Ιρλανδία από το Ηνωμένο Βασίλειο.

Το Σιν Φέιν, που γεννήθηκε ως πολιτική πτέρυγα του ιρλανδικού απελευθερωτικού στρατού (IRA), αναμένετο να κυριαρχήσει στις τοπικές εκλογές της 5ης Μαΐου επί του μεγαλύτερου προτεσταντικού κόμματος DUP.

Αυτή η πολιτική μετατόπιση θα μπορούσε, σε βάθος χρόνου, να οδηγήσει στην ένωση της Βόρειας Ιρλανδίας, των 1,9 εκατομμυρίων κατοίκων, με τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας, των 5 εκατομμυρίων κατοίκων, αν και στην προεκλογική εκστρατεία του το Σιν Φέιν απέφυγε τα πολιτειακά ζητήματα.

Η διοργάνωση δημοψηφίσματος για την ένωση των δύο τμημάτων της Ιρλανδίας προβλέπεται από τις συμφωνίες της Μεγάλης Παρασκευής, που τερμάτισαν την ένοπλη φάση του ιρλανδικού αγώνα, αλλά η διαδικασία δεν είναι τόσο απλή.

“I believe the referendum would be possible within a five year timeframe, much more importantly I believe the preparation needs to start now.”

President and leader of Sinn Féin Mary Lou McDonald calls for Irish reunification referendums within five years.@MaryLouMcDonald pic.twitter.com/aVsKxxL8W5

— The News Desk (@TheNewsDesk) May 6, 2022