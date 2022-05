Μεξικό: Αεροσκάφος ακυρώνει τελευταία στιγμή προσγείωσή του για να αποφύγει άλλο (βίντεο)

Επιβατικό αεροσκάφος της γραμμής χρειάστηκε να διακόψει απότομα την τελική φάση της καθόδου του για την προσγείωση, για να αποφύγει τη σύγκρουση με άλλο, που τροχοδρομούσε στον διάδρομο του αεροδρομίου της πρωτεύουσας του Μεξικού το Σάββατο, κατέγραψαν βίντεο που κυκλοφόρησαν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης και ανακοίνωσε η αεροπορική εταιρεία στην οποία ανήκει το αεροπλάνο.

«Πρόκειται για συμβάν που δεν μπορούμε να επιτρέψουμε (…). Είναι πολύ ανησυχητικό γεγονός και πρέπει να το μελετήσουμε», δήλωσε ο υφυπουργός Μεταφορών Ροχέλιο Χιμένες Πονς στο τηλεοπτικό δίκτυο Milenio, ανακοινώνοντας ότι ο διευθυντής των υπηρεσίας ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας, ο Βίκτορ Ερνάντες Σαντοβάλ, υπέβαλε την παραίτησή του.

Σε βίντεο, που μεταδόθηκαν από μεξικανικά ΜΜΕ, το επιβατικό αεροσκάφος εικονίζεται καθώς, μερικές δεκάδες μέτρα πριν από την προσγείωση του, ξαναπαίρνει απότομα ύψος, ενώ άλλο αεροσκάφος –της ίδιας εταιρείας– συνεχίζει την τροχοδρόμησή του.

«Χάρη στην εκπαίδευση των πιλότων μας (…) κανένας επιβάτης και κανένα μέλος πληρώματος δεν κινδύνευσε λόγω του προβλήματος που αναφέρθηκε στο AICM (σ.σ. το αεροδρόμιο της πρωτεύουσας) το βράδυ της 7ης Μαΐου», ανέφερε μέσω Twitter ο Ενρίκε Μπελτρανένα, ο διευθύνων σύμβουλος της Volaris, της εταιρείας στην οποία ανήκαν και τα δύο αεροσκάφη που ενεπλάκησαν.

Moment when Volaris plane has a close call with other Volaris plane on the ground in Mexico City airport. Reports that rearranged air space has been causing problems in central Mex. #aviation 🇲🇽 pic.twitter.com/StuSN55axt

— Houston Air Watch (@houstonairw) May 9, 2022