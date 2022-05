Έλον Μασκ: «Αν πεθάνω μυστηριωδώς, χάρηκα που σας γνώρισα»

Δεν είναι η πρώτη -και σχεδόν σίγουρα, ούτε η τελευταία φορά- που ο Έλον Μασκ και ιδιοκτήτης πλέον και του Twitter κάνει κάποιο αμφιλεγόμενο tweet που αναπαράγεται κάνοντας το ίντερνετ είτε να παραληρεί είτε να προσπαθεί να δώσει ερμηνείες.

Αυτή τη φορά, λοιπόν, ο δισεκατομμυριούχος έκανε έναν…αποχαιρετισμό με το τελευταίο του tweet, γράφοντας:

«Αν πεθάνω υπό μυστηριώδεις συνθήκες, χάρηκα που σας γνώρισα».

If I die under mysterious circumstances, it’s been nice knowin ya

