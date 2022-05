Οι 10 σοκαριστικές στιγμές στην κατάθεση της Άμπερ Χερντ

Η Άμπερ Χερντ κατέθεσε για δύο μέρες αυτή την εβδομάδα στη δίκη για συκοφαντική δυσφήμιση της ηθοποιού στον πρώην σύζυγό της Τζόνι Ντεπ. Η κατάθεση της Χερντ έρχεται μετά από πολλές μαρτυρίες, συμπεριλαμβανομένης αυτής του Ντεπ που διήρκησε τέσσερις ημέρες.

Ο Ντεπ μηνύει την Χερντ ισχυριζόμενος ότι εκείνη τον παρουσίασε ψευδώς ως κακοποιό και έβλαψε την καριέρα του στην υποκριτική. Ο ισχυρισμός επικεντρώνεται σε ένα άρθρο του 2018 το οποίο έγραψε η Χερντ στην Washington Post, όπου έκανε αναφορές σε κακοποίηση που υπέστη χωρίς όμως να κατονομάσει τον Ντεπ.

Η Χερντ ισχυρίστηκε ότι ο Ντεπ τη χτύπησε και την κακοποίησε πολλές φορές, με την κατάθεσή της να γίνεται -σε πολλές περιπτώσεις- ιδιαίτερα γλαφυρή. Επιπλέον, μίλησε για τη γνωριμία τους και την ανάπτυξη της σχέσης τους.

Αυτές είναι οι 10 πιο σοκαριστικές στιγμές από την –μέχρι τώρα- κατάθεσή της.

Η Χερντ είπε ότι είχε κάνει οντισιόν για μια ταινία της οποίας παραγωγός ήταν ο Ντεπ και ότι όταν πήγε στο γραφείο του, υποθέτοντας ότι επρόκειτο για την οντισιόν, κατέληξε σε μια συνάντηση μεγάλης διάρκειας όπου «συνδέθηκαν» σε θέματα σχετικά με τα βιβλία, τη μουσική και την ποίηση.

Είπε ότι ήταν παράξενο γιατί ενώ δεν ήταν θαυμάστρια του Ντεπ, ήξερε ποιος ήταν, από τη στιγμή που ήταν ένας από τους πιο δημοφιλείς ηθοποιούς στον κόσμο. «Οπότε, ήταν ήδη μια περίεργη κατάσταση που με κάλεσε να πάω στο γραφείο του. Ήμουν μια άγνωστη ηθοποιός, νομίζω 22 χρονών, και πίστευα ότι αυτό ήταν ασυνήθιστο. Γιατί είχε τη διπλάσια ηλικία μου, ήταν ένας παγκοσμίου φήμης ηθοποιός και βρισκόμασταν να συμφωνούμε για άγνωστα βιβλία και παλιά μπλουζ. Πίστευα ότι αυτό ήταν κάτι αξιοσημείωτο και ιδιαίτερο. Έφυγα από εκεί ενθουσιασμένη».

Μια φωτογραφία με μελανιά στο χέρι της Χερντ παρουσιάστηκε στο δικαστήριο και εκείνη εξήγησε τι την προκάλεσε. Ισχυρίστηκε ότι ο Ντεπ τη χαστούκισε και όταν εκείνη αποχώρισε, τότε η κατάσταση ξέφυγε.

«Καυγαδίσαμε. Και έκανε μια κίνηση με το σώμα του όπου θα μπορούσα να πω ότι θα με χτυπούσε ξανά», είπε η Χερντ.

Η ηθοποιός συμπλήρωσε ότι πήρε ένα βάζο και το χτύπησε προς την κατεύθυνση του Ντεπ. «Κατάφερα να ξεφύγω πριν με πιάσει. Με έπιασε από τον ώμο και με κράτησε στο πάτωμα, φωνάζοντας. Δεν θυμάμαι πόσες φορές με χτύπησε στο πρόσωπο, αλλά θυμάμαι να βρίσκομαι στο πάτωμα του διαμερίσματός μου και να σκέφτομαι πώς μπορούσε να συμβαίνει πάλι αυτό σε μένα;».

«Και αυτό το κάτι ακόμα ήταν ένα απαίσιο πράγμα που εμφανιζόταν και υπερτερούσε. Δεν μπορούσα να δω τον Τζόνι που αγαπούσα κάτω από αυτό», δήλωσε η Χερντ.

Ισχυρίστηκε ότι ο Ντεπ λιποθυμούσε πάνω στον ίδιο του τον εμετό, έχανε τον έλεγχο του σώματός του και μετά καλούσε άλλους ανθρώπους – συμπεριλαμβανομένης αυτής – να καθαρίσουν. «Αυτός ο άνδρας έχασε τον έλεγχο και τα καθάρισα όλα, οι σεκιούριτι του επίσης καθάρισαν, άλλαξαν τα παντελόνια του μπροστά μου και μετά λιποθυμούσε πάνω στον εμετό του».

Η Χερντ πρόσθεσε ότι ο Ντεπ, «επέστρεφε στη νηφαλιότητα» και μετά την έκανε να αισθάνεται ξανά αγαπητή. Η Χερντ σκέφτηκε να εγκαταλείψει τον Ντεπ αλλά δεν μπορούσε, «και είπε πολλές φορές σε μένα ότι βρισκόταν στην περίοδο νηφαλιότητας. Μου έλεγε ότι του έσωσα τη ζωή».

Η Χερντ ανέφερε ότι υπήρξε διαπληκτισμός κατά τη διάρκεια οικογενειακών διακοπών σε γιοτ όπου ο Ντεπ πίστευε ότι εκείνη είπε στα παιδιά του ότι ο πατέρας τους ήταν «μεθύστακας» και αυτό προκάλεσε διαπληκτισμό. Ο Ντεπ είπε ότι θα τη σκότωνε. Η Χερντ είπε ότι δεν είχε μιλήσει με την κόρη του Ντεπ, Λίλι Ρόουζ για τον αλκοολισμό του πατέρα του. Ωστόσο, εκείνος την κατηγόρησε ότι το έκανε και θύμωσε. «Προσπάθησα να του πω ότι προσπαθούσα να παρηγορήσω την κόρη του, προσπαθούσα να σε προστατεύσω. Με κατηγορούσε. Και με χτύπησε στον πλαϊνό τοίχο του υπνοδωματίου του…με χτύπησε στον λαιμό και με κρατούσε εκεί για ένα δευτερόλεπτο. Μου είπε ότι θα με σκότωνε». Είπε επίσης ότι ο Ντεπ την αποκάλεσε «ντροπή», γεγονός το οποίο την πλήγωσε περισσότερο από την απειλή.

«Είμαι πολύ ερωτευμένη με όλη την οικογένειά του και μου λέει ότι είμαι η ντροπή για εκείνον και αυτό με πόνεσε περισσότερο από την απειλή ότι θα με σκότωνε. Ακούστηκε σαν υπερβολή, αλλά τα όσα με αποκαλούσε και το γεγονός ότι με έσπρωχνε στον τοίχο από τον λαιμό…με πόνεσε. Πόνεσε τα συναισθήματά μου. Με πόνεσε».

