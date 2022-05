Πολωνία: Πέταξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη (βίντεο)

Διαδηλωτές πέταξαν κόκκινη μπογιά στον Ρώσο πρέσβη στην Πολωνία, ο οποίος πραγματοποιούσε επίσκεψη σε ένα νεκροταφείο στη Βαρσοβία για να αποτίσει φόρο τιμής στους στρατιώτες του Κόκκινου Στρατού που έχασαν τη ζωή τους κατά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

Ο Σεργκέι Αντρέεβ πρεσβευτής προσπάθησε να καταθέσει λουλούδια, ωσόσο τον περίμενε μια ομάδα ακτιβιστών που αντιτίθενται στον πόλεμο της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Όπως φαίνεται σε βίντεο κάποιοι πέταξαν κόκκινη μπογιά πίσω από τον Αντρέεφ, προτού ένας εξ αυτών -που στεκόταν δίπλα του- πετάξει τη μπογιά στο πρόσωπό του.

The Russian ambassador to Poland doused with red paint when he tried to lay flowers at the cemetery of Soviet soldiers. pic.twitter.com/0JuW4Gcmqq

