Ε.Ε. – Φον ντερ Λάιεν: Συνάντηση με Όρμπαν στην Ουγγαρία

Στην Ουγγαρία μεταβαίνει η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, σύμφωνα με ανάρτηση του Επικεφαλής Εκπροσώπου της Κομισιόν, Ερίκ Μαμέρ στο Twitter.

President @vonderleyen is travelling this afternoon to Hungary to meet PM Viktor Orbán.

They will discuss issues related to European security of energy supply.

— Eric Mamer (@MamerEric) May 9, 2022