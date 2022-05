Φον ντερ Λάιεν: Πρόοδος στις συνομιλίες με Ουγγαρία για το εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι σημειώθηκε πρόοδος στις συνομιλίες με τον πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Όρμπαν, σε ό,τι αφορά ένα πιθανό εμπάργκο από την Ε.Ε. στα ρωσικά ορυκτά καύσιμα.

«Η αποψινή συζήτηση με τον πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν βοήθησε στο να ξεκαθαριστούν ζητήματα που σχετίζονται με τις κυρώσεις και την ενεργειακή ασφάλεια», δήλωσε στο Twitter η φον ντερ Λάιεν.

This evening’s discussion with PM Viktor Orban was helpful to clarify issues related to sanctions and energy security.

We made progress, but further work is needed. I will convene a VC with regional players to strengthen regional cooperation on oil infrastructure.

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) May 9, 2022