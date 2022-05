Βολιβία: Τέσσερις φοιτητές ποδοπατήθηκαν όταν επικράτησε πανικός κατά τη διάρκεια φοιτητικών εκλογών

Τέσσερις φοιτητές σκοτώθηκαν και άλλοι 70 τραυματίστηκαν σήμερα σε ένα πανεπιστήμιο στη νοτιοανατολική Βολιβία, όταν επικράτησε πανικός μετά τη ρίψη δακρυγόνου μέσα στην αίθουσα όπου διεξάγονταν οι φοιτητικές εκλογές.

Περίπου 400-500 φοιτητές είχαν συγκεντρωθεί στο γυμναστήριο τους πανεπιστημίου του Ποτοσί για να εκλέξουν το Συμβούλιο των φοιτητών, ανέφερε στους δημοσιογράφους ο πρύτανης Πέδρο Λόπες.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ήταν σε εξέλιξη ένα ντιμπέιτ μεταξύ δύο ομάδων φοιτητών, εκτοξεύτηκε ένα δακρυγόνο, γεγονός που προκάλεσε πανικό. Πολλοί ποδοπατήθηκαν προσπαθώντας να βγουν έξω.

NEW – A stampede at Tomas Frias university in Potosí, Bolivia on Monday left four students dead and 70 injured when a tear gas grenade was detonatedpic.twitter.com/rK3mGR2vGs

