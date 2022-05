Πακιστάν: Η στιγμή που ιστορική γέφυρα καταρρέει από τις πλημμύρες (βίντεο)

Κατέρρευσε η ιστορική γέφυρα Hassanabad στην κοιλάδα Hunza του Πακιστάν.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα η περιοχή πλήττεται από καύσωνες με αποτέλεσμα να λιώσουν πάγοι και μεγάλες ποσότητες νερού να διοχετευτούν μέσα στο συγκεκριμένο παρασύροντας τα πάντα στο πέρασμά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το Πακιστάν κατέγραψε τον πιο ζεστό Απρίλιο των τελευταίων δεκαετιών.

Η στιγμή της κατάρρευσης της γέφυρας καταγράφηκε σε βίντεο:

A key bridge serving a remote region in northern Pakistan has been swept away by flash floods, after a heat wave caused a glacial lake to burst ⤵️ pic.twitter.com/kmCi5vfTfj

— Al Jazeera English (@AJEnglish) May 10, 2022