Έλον Μασκ: Η Starlink αντέχει τις ρωσικές κυβερνοεπιθέσεις στο δορυφορικό Ίντερνετ

Η Ρωσία βρίσκεται πίσω από τη σφοδρή κυβερνοεπίθεση σε αμερικανικό δίκτυο δορυφορικού Ίντερνετ τις ημέρες της αρχικής εισβολής στην Ουκρανία, επιβεβαίωσαν την Τρίτη οι ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Βρετανία, ο Καναδάς και η Εσθονία, ωστόσο το δίκτυο του Έλον Μασκ, Starlink, που εσχάτως έφτασε και στην Ελλάδα, αντέχει ακόμη.

Σε ανάρτησή του ο Αμερικανός δισεκατομμυριούχος στο Twitter (που επίσης του ανήκει) τονίζει ότι οι Ρώσοι έχουν κάνει πολλές προσπάθειες να εμποδίσουν τη λειτουργία του Starlink στην Ουκρανία, και μάλιστα τις αυξάνουν τις τελευταίες ημέρες, αλλά η δορυφορική παροχή διαδικτυακών υπηρεσιών έχει καταφέρει να αποκρούσεις τις κυβερνοεπιθέσεις.

Starlink has resisted Russian cyberwar jamming & hacking attempts so far, but they’re ramping up their efforts https://t.co/w62yCsDA5w

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2022