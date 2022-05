Kυρώσεις: Η Μόσχα καθησυχάζει αλλά η ρωσική οικονομία μετρά πληγές και απώλειες

Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Δυσοίωνο διαγράφεται πια το μέλλον για τη ρωσική οικονομία, στην σκιά των κυρώσεων που έχει επιβάλει κατά ρωσικών συμφερόντων η Δύση λόγω του πολέμου στην Ουκρανία, πολύ δε περισσότερο εάν αυτός ο πόλεμος καταστεί «παρατεταμένος» όπως εκτιμά πια η αμερικανική πλευρά.

Ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ μπορεί να παρουσιάστηκε σήμερα καθησυχαστικός αναφορικά με το μέλλον του ρωσικού ενεργειακού κλάδου, υποστηρίζοντας ότι οι ρωσικές εταιρείες έχουν και άλλους πελάτες πέρα από τους δυτικούς, πλην όμως επί της ουσίας, έπειτα από σχεδόν τρεις μήνες πολέμου, η ρωσική οικονομία μετράει πληγές και απώλειες.

Εκ πρώτης όψεως, η Ρωσία έχει καταφέρει προς το παρόν να αποφύγει την οικονομική κατάρρευση, με το ρούβλι μάλιστα να επιστρέφει στα προ του πολέμου επίπεδα ισοτιμιών. Για να επιτευχθεί βέβαια αυτό, η ρωσική κεντρική τράπεζα έχει επιβάλει περιορισμούς (στα χρήματα που οι Ρώσοι μπορούν να μεταφέρουν στο εξωτερικό) και νέες υποχρεώσεις (μετατροπής σε ρούβλια μέρους των εσόδων από τις ρωσικές εξαγωγές).

Μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε ότι το «οικονομικό blitzkrieg» της Δύσης έχει αποτύχει.

Στην πραγματικότητα ωστόσο, ρωσικές χαλυβουργίες, εταιρείες χημικών και αυτοκινητοβιομηχανίες αισθάνονται ήδη το βάρος των δυτικών κυρώσεων, όπως σημειώνει σε δημοσίευμά του το BBC.

Επικαλούμενο τα στοιχεία έρευνα της ρωσικής κεντρικής τράπεζας («Regional Economy: Commentaries by Bank of Russia main branches No. 11 – April 2022»), το βρετανικό ειδησεογραφικό δίκτυο αναφέρει πως είναι πολλές οι ρωσικές εταιρείες που αντιμετωπίζουν πια προβλήματα στην προσπάθειά τους να προμηθευτούν από το εξωτερικό μικροτσίπ, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, συσκευασίες, ακόμη και κουμπιά κ.ά.

«Οι ελλείψεις πρώτων υλών ή ανταλλακτικών αναγκάζουν ορισμένες εταιρείες να κλείσουν προσωρινά τα εργοστάσιά τους», σημειώνει στο σχετικό δημοσίευμά του το BBC, επικαλούμενο το παράδειγμα της ιαπωνικής αυτοκινητοβιομηχανίας Toyota που έχει αναστείλει τις εργασίες στο εργοστάσιό της στην Αγία Πετρούπολη λόγω προβλημάτων στον εφοδιασμό.

Η πορεία του πληθωρισμού σε χώρες της G7, Ρωσία και Κίνα

Ο οικονομολόγος της Blue Asset Management Τίμοθι Ας εκτιμά πως οι μακροπρόθεσμες επιπτώσεις των κυρώσεων στη ρωσική οικονομία θα είναι «καταστροφικές» και πως η αποκοπή της χώρας από τις δυτικές αλυσίδες εφοδιασμού πρόκειται να την οδηγήσει σε ύφεση.

Τα σχέδια και το μέλλον πολλών ρωσικών εταιρειών βρίσκονται επί του παρόντος στον αέρα, σημειώνει από την πλευρά της η Ελίνα Ριμπάκοβα, οικονομολόγος του Institute of International Finance.

Οι Ρώσοι έχουν ήδη δει τις τιμές πολλών προϊόντων να αυξάνονται, το brain drain είναι πλέον μια νέα πραγματικότητα για τη χώρα, ενώ παράλληλα ανεβαίνουν και τα ποσοστά της ανεργίας που, σύμφωνα με τις προβλέψεις του Trading Economics, μπορεί να αγγίξει το 7% το 2024.

Η ανεργία στη Ρωσία αναμένεται πως θα ανέβει

Ο ίδιος ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν έχει προειδοποιήσει πως περίπου 200.000 θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να χαθούν μόνο στη ρωσική πρωτεύουσα.

