Χερσώνα: Οι φιλορώσοι θα ζητήσουν προσάρτηση της περιοχής στη Ρωσία – Κρεμλίνο: Εξαρτάται από τη βούληση των πολιτών

Οι αρχές που εγκατέστησε η Μόσχα στην ουκρανική περιοχή της Χερσώνας σκοπεύουν να ζητήσουν από τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν να την προσαρτήσει στη Ρωσία, δήλωσε φιλορώσος τοπικός αξιωματούχους.

«Θα υποβληθεί αίτημα (προς τον Πούτιν) για την προσάρτηση της περιοχής της Χερσώνας στη Ρωσική Ομοσπονδία», δήλωσε μιλώντας σε ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων ο Κιρίλ Στρεμοούσοφ, αναπληρωτής επικεφαλής της στρατιωτικοπολιτικής διοίκησης της Χερσώνας.

Από την πλευρά του το Κρεμλίνο σχολίασε ότι οι κάτοικοι της Χερσώνας είναι αυτοί που θα αποφασίσουν αν θέλουν να ενταχθούν στη Ρωσία, όμως πρόσθεσε ότι η απόφαση θα πρέπει να έχει ισχυρή νομική βάση.

#BREAKING Pro-Russian leader of Ukraine’s Kherson says will ask Putin to annex region pic.twitter.com/neRTHoGCDq

