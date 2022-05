Έλον Μασκ: Γιατί «παγώνει» προσωρινά το ντιλ με το Twitter

«Παγώνει» προσωρινά η συμφωνία εξαγοράς του Twitter, όπως ανακοίνωσε ο Έλον Μασκ με ανάρτησή του στο κοινωνικό δίκτυο, μετά την εκτίμηση της πλατφόρμας κοινωνικής δικτύωσης ότι οι ψεύτικοι ή spam λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν λιγότερο από το 5% των ημερήσιων χρηστών της πλατφόρμας.

Όπως ανέφερε ο ίδιος, η συμφωνία αναστέλλεται προσωρινά εν αναμονή στοιχείων που θα υποστηρίζουν τους υπολογισμούς ότι οι ψεύτικοι και spam λογαριασμοί αντιπροσωπεύουν πράγματι λιγότερο από το 5% των χρηστών.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022