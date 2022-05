Νέες βρετανικές κυρώσεις με στόχο το στενό συγγενικό περιβάλλον του Βλαντιμίρ Πούτιν

Την επιβολή νέων κυρώσεων στον στενό οικογενειακό και φιλικό κύκλο του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν ανακοίνωσε η Μεγάλη Βρετανία.

Σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο εξωτερικών ο στόχος των νέων κυρώσεων είναι να πλήξουν την πολυτελή ζωή του Πούτιν και των κοντινών του προσώπων. Σ’αυτά περιλαμβάνονται ξαδέρφια του Ρώσου προέδρου καθώς και η πρώην σύζυγό του που θεωρούνται ως μέλη ενός οικονομικού δικτύου που έχει στήσει η ρωσική ηγεσία επιτρέποντας στον Πούτιν να δηλώνει επισήμως μικρή περιουσία και να διάγει πολυτελή βίο.

«Εκθέτουμε και θέτουμε στο στόχαστρο το σκοτεινό δίκτυο που στηρίζει τον πολυτελή τρόπο ζωής του Πούτιν και σφίγγουμε τον κλοιό στον στενότερο κύκλο του», ανέφερε σε μια ανακοίνωση η υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας.

«Θα συνεχίσουμε με κυρώσεις σε όλους εκείνους που βοηθούν και υποθάλπουν την επιθετικότητα του Πούτιν μέχρι να υπερισχύσει η Ουκρανία».

Στα 12 νέα ονόματα που προστίθενται στον κατάλογο των βρετανικών κυρώσεων περιλαμβάνεται η πρώην σύζυγος του Πούτιν Λιουντμίλα Οτσερέτναγια και πολλοί συγγενείς του που κατέχουν διοικητικές θέσεις σε μεγάλες ρωσικές εταιρίες όπως η Gazprom. Αντιμετωπίζουν πάγωμα των περιουσιακών τους στοιχείων και ταξιδιωτικές απαγορεύσεις.

Η κυβέρνηση δήλωσε πως εκείνοι σε βάρος των οποίων έχουν επιβληθεί κυρώσεις υποστήριξαν τον Πούτιν με αντάλλαγμα πλούτη, σημαντικές δουλειές και επιρροή στις ρωσικές υποθέσεις.

Συνολικά το Ηνωμένο Βασίλειο έχει επιβάλλει κυρώσεις σε 1.000 πρόσωπα και 100 οντότητες μεταξύ αυτών και ολιγαρχών με το ποσό να ανέρχεται στα 117 δισ. λίρες.

NEWS: New sanctions targeting the shady network propping up Putin’s luxury lifestyle.

We’re ramping up the pressure on all those aiding and abetting Putin’s aggression until Ukraine prevails. https://t.co/isMZ1PAaeP

— Liz Truss (@trussliz) May 13, 2022