Έλον Μασκ – Τwitter: Γιατί δεν προχωράει το ντιλ; «Είναι τα λεφτά, ανόητε»

Μέσα σε μόλις λίγες ώρες, στις 13 Μαΐου, ο Έλον Μασκ είχε κάνει δύο – εν μέρει αντιφατικές μεταξύ τους – αναρτήσεις στο twitter.

Με την πρώτη, ενημέρωνε τους χρήστες πως η συμφωνία για την εξαγορά του κοινωνικού δικτύου παγώνει προσωρινά εν αναμονή στοιχείων που θα επιβεβαιώνουν τους υπολογισμούς ότι οι ψεύτικοι και spam λογαριασμοί αντιστοιχούν σε ένα ποσοστό που είναι όντως χαμηλότερο από το 5% του συνόλου των λογαριασμών στο twitter.

Υπενθυμίζεται πως ο Μασκ είχε αναφέρει πως μια από τις προτεραιότητές του θα είναι, όταν κάνει δικό του το twitter, εάν και όποτε, να το «καθαρίσει» από ψεύτικους λογαριασμούς, spam bots κ.ά.

Twitter deal temporarily on hold pending details supporting calculation that spam/fake accounts do indeed represent less than 5% of usershttps://t.co/Y2t0QMuuyn

— Elon Musk (@elonmusk) May 13, 2022