Συνάντηση Κουλέμπα – Μπλίνκεν: «Περισσότερα όπλα έρχονται στην Ουκρανία»

Συνάντηση με τον Αμερικανό ΥΠΕΞ, Άντονι Μπλίνκεν, είχε ο Ουκρανός ομόλογός του, Ντμίτρο Κουλέμπα, στο περιθώριο της Συνόδου των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ, στο Βερολίνο.

Σε ανάρτησή του στο Twitter, ο Ουκρανός ΥΠΕΞ ανέφερε ότι «επιπλέον βοήθεια και περισσότερα όπλα βρίσκονται καθ΄οδόν προς την Ουκρανία».

«Πρέπει να δουλέψουμε στενά και με ενότητα για να διασφαλίσουμε ότι οι εξαγωγές τροφίμων από την Ουκρανία θα φτάσουν στους καταναλωτές σε Αφρική και Ασία. Ευγνώμων στον υπουργό Μπλίνκεν και τις ΗΠΑ για την ηγεσία και την ακλόνητη υποστήριξή τους».

Met @SecBlinken in Berlin. More weapons and other aid is on the way to Ukraine. We agreed to work closely together to ensure that Ukrainian food exports reach consumers in Africa and Asia. Grateful to Secretary Blinken and the U.S. for their leadership and unwavering support. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022