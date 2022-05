Σουηδία: «Πράσινο φως» από το κυβερνών κόμμα για την ένταξη στο ΝΑΤΟ

Το κυβερνών Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα της Σουηδίας έδωσε την έγκρισή του στην υποψηφιότητα της χώρας για την ένταξή της το ΝΑΤΟ, ανοίγοντας έτσι τον δρόμο για την υποβολή αίτησης ένταξης στην Συμμαχία από την σουηδική κυβέρνηση, ταυτόχρονα με την Φινλανδία.

Κατά την διάρκεια έκτακτης συνόδου σήμερα, η ηγεσία του αποφάσισε ότι το κόμμα «θα υποστηρίξει στην υποψηφιότητα της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», αναφέρεται σε ανακοίνωση, ανατρέποντας την πολιτική γραμμή που ακολουθούσε ανέκαθεν.

Το Σοσιαλδημοκρατικό Κόμμα διευκρινίζει πάντως ότι είναι αντίθετο στην εγκατάσταση μόνιμων βάσεων του ΝΑΤΟ, καθώς και πυρηνικών όπλων στο έδαφος της Σουηδίας, δύο στοιχεία που δεν αποτελούν προϋποθέσεις για την ένταξη μίας χώρας στην Ατλαντική Συμμαχία.

Οι εσωτερικές διαβουλεύσεις έφεραν στο φως και διαφορετικές γνώμες στους κόλπους του κόμματος, καθώς εκδηλώθηκαν επικριτικές φωνές που θεωρούν ότι η απόφαση είναι εσπευσμένη ώστε η Σουηδία να ακολουθήσει το χρονοδιάγραμμα που έχει θέσει η Φινλανδία.

Με την αλλαγή της πολιτικής γραμμής των σοσιαλδημοκρατών, διαμορφώνεται ευρεία πλειοψηφία υπέρ της ένταξης στο ΝΑΤΟ στο σουηδικό κοινοβούλιο.

Ιστορική χαρακτήρισε την απόφαση η Υπουργός Εξωτερικών της Σουηδίας, Αν Λίντε.

Today the Swedish Social Democratic Party took a historic decision to say yes to apply for a membership in the NATO defence alliance. The Russian invasion of Ukraine has deteriorated the security situation for Sweden and Europe as a whole. https://t.co/UkEcFhfwXZ

— Ann Linde (@AnnLinde) May 15, 2022