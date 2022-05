Καζακστάν: Ηρωική παρέμβαση άνδρα έσωσε 3χρονη που κρεμόταν από παράθυρο 8ου ορόφου (εικόνες)

Η υπεράνθρωπη προσπάθεια ενός 37χρονου άνδρα στο Καζακστάν να σώσει από ένα πολυώροφο κτίριο ένα μικρό κορίτσι, το οποίο εντόπισε να κρέμεται σε παράθυρο στον όγδοο όροφο, καταγράφηκε σε video.

Ο 37χρονος Sabit Shontakbaev, σύμφωνα με τη βρετανική Daily Mail, πήγαινε στη δουλειά του μαζί με έναν φίλο όταν είδε κόσμο συγκεντρωμένο κάτω από το κτίριο που παρακολουθούσε το δράμα του 3χρονου κοριτσιού.

Η μητέρα της είχε πάει για ψώνια και την είχε αφήσει μόνη της στο σπίτι, όταν εκείνη με τη βοήθεια μαξιλαριών και παιχνιδιών της κατάφερε να σκαρφαλώσει στο παράθυρο.

Ο Sabit, πατέρας τεσσάρων παιδιών, έτρεξε μέσα στο κτίριο προκειμένου να σώσει το παιδί. Ανέβηκε στον έβδομο όροφο στο διαμέρισμα από κάτω και βγήκε από το παράθυρο κάτω από το τρομοκρατημένο κορίτσι που βρισκόταν στο σημείο για 15 λεπτά.

