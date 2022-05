Πόλεμος στην Ουκρανία: Αντιμέτωπος με νέα προβλήματα ο Πούτιν

(Alexander Nemenov/Pool Photo via AP)

«Η πρώτη φάση του πολέμου στην Ουκρανία ήταν σε μεγάλο βαθμό μια αποτυχία για τη Ρωσία», γράφει ο Ντέιβιντ Λίονχαρντ στους New York Times, υπογραμμίζοντας όμως παράλληλα πως «και η δεύτερη φάση δεν φαίνεται να πηγαίνει πολύ καλά μέχρι στιγμής» για τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν.

Αφού απέτυχαν να καταλάβουν το Κίεβο και να ανατρέψουν την κυβέρνηση της Ουκρανίας, ο Βλαντιμίρ Πούτιν και οι σύμβουλοί του στράφηκαν σε έναν άλλο λιγότερο φιλόδοξο στόχο. Πλέον, προσπαθούν να καταλάβουν την περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία.

Ακόμη δεν έχουν αλλάξει τα δεδομένα στο Ντονμπάς

Ο Πούτιν προσπαθεί να κυριαρχήσει σε ένα κομμάτι γης που εκτείνεται από το ανατολικότερο τμήμα της Ουκρανίας, κοντά στα ρωσικά σύνορα, μέχρι τη χερσόνησο της Κριμαίας, την οποία η Ρωσία προσάρτησε μονομερώς το 2014.

Τα ρωσικά στρατεύματα ελέγχουν ήδη μεγάλα τμήματα του Ντονμπάς, έχοντας μάλιστα σημειώσει και μια κάποια πρόοδο εκεί πρόσφατα. Πλην όμως και αυτή η πρόοδος υπήρξε μάλλον «μέτρια», ενώ παράλληλα και η Ουκρανία έχει από την άλλη πλευρά επίσης καταφέρει να ανακαταλάβει εδάφη με στρατηγική αξία (βλ. Χάρκοβο).

«Η επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς σίγουρα δεν ήταν τόσο δραματική αναφορικά με τα κέρδη που εκείνη έχει επιφέρει όσο πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να είναι», δηλώνει από την πλευρά του ο ανταποκριτής των New York Times στην Ουκρανία Μάικλ Σουίρτς.

Ο εναέριος χώρος

Ο Μάικλ Σουίρτς σημειώνει ωστόσο και κάτι άλλο: ότι τα μόνα αεροσκάφη και ελικόπτερα που βλέπει να πετούν πάνω από την Ουκρανία είναι ουκρανικά και ότι η αδυναμία των ρωσικών δυνάμεων να ελέγξουν τον ουκρανικό εναέριο χώρο εμποδίζει την ικανότητά τους να προχωρήσουν.

Τα ρωσικά στρατεύματα δεν έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής να πάρουν καμία μεγάλη πόλη στην περιοχή του Ντονμπάς την οποία δεν ήλεγχαν ήδη τον Φεβρουάριο, στην αρχή της εισβολής, σημειώνει ο δημοσιογράφος Τζούλιαν Μπαρνς. «Το ρωσικό ηθικό παραμένει σε κακό επίπεδο και απώλειες μεταξύ των Ρώσων είναι πολλές», σύμφωνα με τον Μπαρνς.

Το 1/3 των στρατευμάτων

Βρετανοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν, από την πλευρά τους, πως η Ρωσία φαίνεται να έχει χάσει μέχρι στιγμής περίπου το ένα τρίτο των στρατευμάτων που έχει στείλει στην Ουκρανία, με αποτέλεσμα όμως έτσι να χάσει και ένα μέρος της δυναμικής που είχε στην περιοχή του Ντονμπάς όπου έχει πλέον μείνει σημαντικά πίσω και στο χρονοδιάγραμμα όσων θα ήθελε να επιτύχει.

«Ο ρωσικός στρατός δεν έχει ακόμη επιτύχει τους δεδηλωμένους εδαφικούς στόχους του Πούτιν για την ασφάλεια των περιφερειών του Ντονέτσκ και του Λουγκάνσκ και είναι απίθανο να το καταφέρει», σημειώνουν από την πλευρά τους η Κάθριν Λόλορ και ο Μέισον Κλαρκ του Ινστιτούτου για τη Μελέτη του Πολέμου (Institute for the Study of War) της Ουάσιγκτον, ενώ και η επικεφαλής των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών Αβρίλ Χέινς δήλωνε προ ημερών ενώπιον του Κογκρέσου των ΗΠΑ πως οι ρωσικές δυνάμεις είναι «ολοένα και πιο απίθανο» να έχουν επιτύχει τους εδαφικούς τους στόχους στην Ουκρανία μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

«Πιο αργά»

Κατά την πρώτη φάση του πολέμου, τα ρωσικά στρατεύματα απλώθηκαν σε όλη την Ουκρανία επιχειρώντας να καταλάβουν μεγάλο μέρος της χώρας, με αποτέλεσμα όμως οι ρωσικές γραμμές ανεφοδιασμού να μην μπορούν να συμβαδίσουν.

«Οι Ρώσοι από τότε άλλαξαν στρατηγική. Πλέον, κινούνται πολύ πιο αργά», σημειώνει ο Τζούλιαν Μπαρνς.

Η Ρωσία προσπαθεί ουσιαστικά να κερδίσει έναν πόλεμο φθοράς, αποκτώντας τον έλεγχο μιας μικρής έκτασης γης κάθε εβδομάδα προτού φτάσει στο σημείο κάποια στιγμή να ελέγχει ολόκληρη την ανατολική πλευρά της Ουκρανίας.

Εάν κατάφερνε να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο, ο Πούτιν θα μπορούσε εν συνεχεία να επιχειρήσει να προσαρτήσει τμήματα της ανατολικής Ουκρανίας. Πολλοί Ουκρανοί μάλιστα φοβούνται, όπως σημειώνεται στο σχετικό δημοσίευμα των New York Times, ότι οι ΗΠΑ και η ΕΕ θα μπορούσαν από την πλευρά τους να δεχθούν μια τέτοια διευθέτηση.

Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του Πούτιν παραμένει η υπεροχή του σε πόρους, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης. Η Ρωσία έχει περισσότερους στρατιώτες και περισσότερο στρατιωτικό εξοπλισμό από την Ουκρανία. Η Δύση έχει μεν περιορίσει αυτό το ρωσικό πλεονέκτημα στέλνοντας όπλα στην Ουκρανία, ωστόσο οι ρωσικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να καταστρέψουν ένα μέρος αυτού του εξοπλισμού.

Καταστράφηκαν όλα τα τουρκικά drones;

Ο Ντέιβιντ Λίονχαρντ σημειώνει μάλιστα στο σχετικό άρθρο του για τους New York Times, πως η Ουκρανία μπορεί πλέον να ξεμένει και από τουρκικά drones καθώς οι Ρώσοι έχουν καταστρέψει πολλά από αυτά.

Ωστόσο, ακόμη και μέσα σε αυτές τις συνθήκες, αυτή η νέα περισσότερο βραδυκίνητη (go-slow) στρατηγική του Πούτιν θα μπορούσε να επιτύχει, ειδικά εάν η Δύση αρχίσει κάποια στιγμή να κουράζεται να βοηθά τους Ουκρανούς. Στις ΗΠΑ πολλοί Ρεπουμπλικάνοι που βρίσκονται στο στρατόπεδο του Ντόναλντ Τραμπ είναι ήδη δύσπιστοι απέναντι σε αυτόν τον πόλεμο, ενώ 57 Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής καταψήφισαν και το πακέτο βοήθειας των 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων που προωθεί η διοίκηση Μπάιντεν υπέρ της Ουκρανίας.

Από την άλλη πλευρά βέβαια, και η Ρωσία αντιμετωπίζει τις δικές της εσωτερικές προκλήσεις: Οι δυτικές κυρώσεις βλάπτουν την οικονομία της και ο ρωσικός βιομηχανικός κλάδος – που δεν μπορεί εύκολα πια να εισάγει ανταλλακτικά – δυσκολεύεται να παραγάγει αρκετά όπλα ακριβείας.

Οι επιλογές περιορίζονται

Για τη Ρωσία ωστόσο περιορίζονται πια και τα στρατεύματα που είναι διαθέσιμα να πολεμήσουν. Για να μπορέσει ο Πούτιν να αρχίσει να στρατολογεί νέες δυνάμεις, θα πρέπει προηγουμένως να παραδεχθεί ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία είναι, στην πραγματικότητα, πόλεμος και όχι απλώς μια ειδική στρατιωτική επιχείρηση, πράγμα που θα σήμαινε όμως ότι αυτή η ειδική στρατιωτική επιχείρηση δεν πήγε καλά για τη Μόσχα.

«Όπως έχουν τα πράγματα, οι ρωσικές επιλογές περιορίζονται», γράφει από την πλευρά του ο Μάικλ Κόφμαν της ερευνητικής ομάδας CNA, υπογραμμίζοντας πως «όσο πιο πολύ οι Ρώσοι σέρνουν τα πόδια τους, τόσο περισσότερο επιδεινώνεται και η ικανότητά τους να συντηρήσουν τον πόλεμο και τόσο χειρότερες θα είναι οι επόμενες επιλογές τους».

Σύμφωνα πάντως με την εκτίμηση υψηλόβαθμου αξιωματικού των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, προς το παρόν δεν κερδίζει κανείς, ούτε οι Ρώσοι αλλά ούτε και οι Ουκρανοί…

Πηγή: New York Times

⇒ Ειδήσεις σήμερα

Ακολουθήστε το kathimerini.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο kathimerini.gr