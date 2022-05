ΗΠΑ: Ο Τζεφ Μπέζος επιτίθεται στον Τζο Μπάιντεν για τους φόρους – Σκληρή απάντηση από τον Λευκό Οίκο

Με σειρά από tweets, ο δισεκατομμυριούχος ιδρυτής της Amazon, Τζεφ Μπέζος, επιτέθηκε στην κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και στους Δημοκρατικούς για την στάση τους στο θέμα της φορολόγησης των μεγάλων επιχειρήσεων.

Ο 58χρονος Αμερικανός δισεκατομμυριούχος Τζεφ Μπέζος κατηγόρησε τον Αμερικανό πρόεδρο Τζο Μπάιντεν πως «παραπληροφορεί» και «αποπροσανατολίζει» την αμερικανική κοινή γνώμη. Αιτία: μια ανάρτηση που είχε κάνει νωρίτερα ο Μπάιντεν αναφορικά με τη φορολόγηση των μεγάλων επιχειρήσεων στις ΗΠΑ. «Θέλετε να ρίξετε τον πληθωρισμό; Ας εξασφαλίσουμε ότι οι πλουσιότερες επιχειρήσεις θα πληρώνουν το μερίδιο που τους αναλογεί»: Αυτό ήταν που ανέφερε ο Μπάιντεν στο tweet το οποίο προκάλεσε την αντίδραση του Μπέζος.

The newly created Disinformation Board should review this tweet, or maybe they need to form a new Non Sequitur Board instead. Raising corp taxes is fine to discuss. Taming inflation is critical to discuss. Mushing them together is just misdirection. https://t.co/ye4XiNNc2v

Με ανάρτησή του στο twitter, ο ιδρυτής της Amazon (και ιδιοκτήτης, παράλληλα, της Blue Origin, της Washington Post κ.ά.) κατηγόρησε τον Μπάιντεν πως «παραπληροφορεί» και «παραπλανεί» όταν συνδέει τον πληθωρισμό, που ειρήσθω εν παρόδω έχει όντως χτυπήσει κόκκινο στις ΗΠΑ αγγίζοντας υψηλό δεκαετιών, με την φορολογία των επιχειρήσεων.

«Η αύξηση των φόρων που πληρώνουν οι επιχειρήσεις είναι καλό να συζητηθεί. Ο περιορισμός του πληθωρισμού είναι κρίσιμο να συζητηθεί. Το να τα συνδυάσεις αυτά τα δύο είναι απλώς αποπροσανατολιστικό», έγραψε στο twitter o 58χρονος δισεκατομμυριούχος. «Ο αποπροσανατολισμός δεν βοηθά τη χώρα», επανήλθε ο ίδιος, με νέο tweet μια ημέρα αργότερα, αναφερόμενος στο ίδιο θέμα το οποίο όμως είναι «ευαίσθητο» για την Amazon, όπως σημειώνουν σε δημοσίευμά τους οι New York Times. Κι αυτό διότι η Amazon είχε προ φόρων έσοδα ύψους 36 δισ. δολ. το 2021 για τα οποία όμως η ίδια δηλώνει ότι χρωστά μόλις 2 δισ. δολ. σε ομοσπονδιακούς φόρους (μόλις 6%).

Στην «κόντρα» μπήκε όμως και ο Δημοκρατικός άλλοτε υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ Μπέρνι Σάντερς που, με ανάρτησή του στο twitter, επιτέθηκε στον Μπέζος. «Παραπληροφόρηση είναι η Amazon να κατηγορεί τον “πληθωρισμό” για μια αύξηση 17% στις τιμές, ενώ η ίδια έχει κέρδη ρεκόρ ύψους 35 δισεκατομμυρίων δολαρίων και αποφεύγει φόρους ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων», έγραψε στο twitter o γερουσιαστής από το Βερμόντ.

White House responds to Bezos criticism, points out the very richest would pay more under WH agenda

WH also points out Bezos’ criticism of Biden comes after the president met with Amazon labor union leadership

Statement from @AndrewJBates46 https://t.co/DjOoV3oYbx pic.twitter.com/rkGSpBdPsz

— Jeff Stein (@JStein_WaPo) May 16, 2022