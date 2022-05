Πόλεμος στην Ουκρανία: Όλες οι εξελίξεις από την 83η ημέρα ρωσικής εισβολής

Ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού του Συμφώνου του Βόρειου Ατλαντικού, ο Γενς Στόλτενμπεργκ, έκρινε χθες βράδυ ότι οι επιφυλάξεις της Τουρκίας ως προς τα αιτήματα που υπέβαλαν η Φινλανδία και η Σουηδία για να ενταχθούν στο NATO θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.

«Η Τουρκία είναι πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες ανησυχίες (της) για την ασφάλεια πρέπει να απαντηθούν. Πρέπει να σταθούμε ενωμένοι αυτή την ιστορική στιγμή», ανέφερε ο κ. Στόλτενμπεργκ μέσω Twitter έπειτα από συνδιάλεξή του με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, τον Μεβλούτ Τσαβούσογλου. Ο Νορβηγός απέφυγε να επεκταθεί.

Spoke with Foreign Minister @MevlutCavusoglu about the decisions by our closest partners #Finland & #Sweden to apply for #NATO membership. #Turkey is a valued Ally & any security concerns need to be addressed. We must stand together at this historic moment.