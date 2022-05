Στρατιωτικός αναλυτής στη ρωσική κρατική τηλεόραση: Είμαστε σε πλήρη απομόνωση – Η αντίδραση της παρουσιάστριας (βίντεο)

Την αντίδραση της παρουσιάστριας, Όλγκα Σκαμπέγιεβα, προκάλεσαν οι αναφορές του στρατιωτικού αναλυτή και απόστρατου συνταγματάρχη, Μιχαήλ Κονταρένοκ, κατά τη διάρκεια εκπομπής της ρωσικής κρατικής τηλεόρασης για την Ουκρανία.

Κατά την τοποθέτησή του, ο στρατιωτικός αναλυτής ανέφερε ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα, βλέποντας τη μεγάλη εικόνα, είναι πως η Ρωσία βρίσκεται σε πλήρη γεωπολιτική απομόνωση.

Παρατήρησε, επίσης, πως όλος ο κόσμος έχει ταχθεί κατά της Ρωσίας, ακόμη κι αν η Μόσχα δεν το παραδέχεται. Επεσήμανε, δε, ότι η κατάσταση για τη Ρωσία θα γίνει χειρότερη.

Extraordinary exchange on Russian state TV’s top talk show about Ukraine. Military analyst & retired colonel Mikhail Khodarenok tells anchor Olga Skabeyeva “the situation for us will clearly get worse…we’re in total geopolitical isolation…the situation is not normal.” pic.twitter.com/ExMwVDszsk

— Steve Rosenberg (@BBCSteveR) May 16, 2022