Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν επίσημα αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ

Φινλανδία και Σουηδία κατέθεσαν και επίσημα το πρωί της Τετάρτης αίτημα ένταξης στο ΝΑΤΟ, σε μια ιστορική στιγμή που σηματοδοτεί τεκτονικές αλλαγές στο παγκόσμιο σκηνικό έπειτα από δεκαετίες.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, η διαδικασία επικύρωσης, που θα πρέπει να περάσει από τα κοινοβούλια όλων των μελών της Συμμαχίας, ενδέχεται να διαρκέσει έως και έναν χρόνο.

#BREAKING : Sweden Ambassador Axel Wernhoff and Finland Ambassador @Korhonenklaus deliver letters expressing their countries interest to apply for NATO membership pic.twitter.com/AxzuNioNGv

«Είναι μια ιστορική στιγμή, την οποία πρέπει να αδράξουμε», είπε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Γενς Στόλτενμπεργκ κατά την τελετή κατάθεσης των αιτημάτων από τους πρέσβεις των δύο χωρών. «Καλωσορίζω θερμά τα αιτήματα Φινλανδίας και Σουηδίας. Είστε οι στενότεροι εταίροι μας και η ένταξή σας θα αυξήσει την κοινή μας ασφάλεια», πρόσθεσε.

Honoured to receive the applications for #Finland‘s & #Sweden‘s membership in #NATO. This is a good day at a critical time for our security. Your applications are an historic step. https://t.co/IH6Vj25FZK

— Jens Stoltenberg (@jensstoltenberg) May 18, 2022