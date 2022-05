Η δικηγόρος του Τζόνι Ντεπ «στρίμωξε» την Άμπερ Χερντ στην διασταυρούμενη εξέταση

Ο Τζόνι Ντεπ αγκάλιασε τη δικηγόρο του Καμίλ Βάσκεζ στο δικαστήριο μετά την ολοκλήρωση της διασταυρούμενης εξέτασης της πρώην συζύγου του Άμπερ Χερντ.

H Βάσκεζ, έβαλε στο στόχαστρο την αξιοπιστία της Χερντ σχετικά με το αμφιλεγόμενο άρθρο που έγραψε η ηθοποιός το 2018 στην Washington Post, όπου έκανε αναφορές σε κακοποίηση που υπέστη χωρίς όμως να κατονομάσει τον πρώην σύζυγό της. Μάλιστα, η Βάσκεθ την κατηγορούσε συνεχώς την ηθοποιό ως βίαιη απέναντι στον πρώην σύζυγό της κατά τη διάρκεια της ταραχώδους σχέσης τους και στη συνέχεια τον γάμο.

Καθ’όλη τη διάρκεια της εξέτασης, η Χερντ ήταν φανερά ενοχλημένη με τις ερωτήσεις της Βάσκεζ και περιέγραφε τα λόγια του κάθε μάρτυρα που έρχονταν σε αντίθεση με τα όσα έχει καταθέσει η ίδια, ως ψευδή.

Ο Ντεπ υπέβαλε μήνυση στη Χερντ ύψους 50 εκατ. δολαρίων για το άρθρο στην Washington Post, στο οποίο η ηθοποιός ισχυριζόταν ότι υπέστη ενδοοικογενειακή κακοποίηση από άτομο που δεν κατονομάζεται. Ο Ντεπ λέει ότι το άρθρο έχει καταστρέψει τη φήμη και την καριέρα του και ισχυρίζεται ότι ποτέ δεν κακοποίησε σωματικά ή σεξουαλικά τη Χερντ. Εκείνη τον μήνυσε για 100 εκατομμύρια δολάρια όταν οι δικηγόροι του είπαν ότι οι ισχυρισμοί της ήταν ψευδείς.

Η Βάσκεζ παρουσίασε στους ενόρκους ένα μαχαίρι που χάρισε η Χερντ στον Ντεπ για τα γενέθλιά του. Πάνω στο μαχαίρι υπήρχε η φράση «μέχρι ο θάνατος» στα ισπανικά. «Αυτό είναι το μαχαίρι που έδωσες στον άνθρωπο που μεθούσε και ήταν βίαιος απέναντί σου», είπε η δικηγόρος. «Δεν ανησυχούσα ότι θα με μαχαίρωνε», είπε η Χερντ.

Η δικηγόρος γρήγορα προχώρησε τη συζήτηση σε ένα άλλο περιστατικό. Αμφισβήτησε τη μαρτυρία της ηθοποιού σχετικά με ένα ιδιαίτερα βάναυσο περιστατικό που ισχυρίστηκε ότι συνέβη στην Αυστραλία. Η Χερντ είπε ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση με ένα μπουκάλι αλκοολούχου ποτού και η άκρη του δακτύλου του Ντεπ κόπηκε. Ο Ντεπ ισχυρίζεται ότι ο Χερντ έκοψε το δάχτυλό του πετώντας του ένα μπουκάλι βότκας, ενώ η υπεράσπιση υποστηρίζει ότι ο Ντεπ τραυματίστηκε.

Η Βάσκεζ εστίασε στην αλληλουχία των γεγονότων λέγοντας ότι ο Ντεπ δεν μπορούσε να κάνει τόση ζημιά με ένα κομμένο δάχτυλο. Η Χερντ υποστήριξε ότι δεν θυμόταν τη σειρά με την οποία συνέβησαν τα γεγονότα: «Ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι μπορώ να θυμηθώ την ακριβή σειρά αυτών των πραγμάτων. Είναι μια επίθεση που διήρκησε πολλές, φρικτές ημέρες». Τότε η δικηγόρος είπε ότι: «δεν υπάρχει ούτε ένα ιατρικό ιστορικό ή φωτογραφίες του τραυματισμού της Χερντ».

Camille Vasquez final question on cross examination 👑💫“So Mr.Depp is not the only Domestic Partner you’ve assaulted is he, Miss Heard?” #JohnnyDepp #AmberHeard #JohnnyDeppvsAmberHeard pic.twitter.com/82tA59derA

— Jeannie (@jeanniebrichett) May 17, 2022