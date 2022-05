Σεισμός 7,1 Ρίχτερ στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό

Ισχυρός σεισμός, μεγέθους 7,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σημειώθηκε κοντά στη νήσο Μακουάρι, στον νοτιοδυτικό Ειρηνικό Ωκεανό.

Μέχρι στιγμής, δεν έχει εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι.

🔔#Earthquake M7.1 occurred 1,018 km SW of #Oban (New Zealand) 22 min ago (local time 21:13:31). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/7KOYz9jrMz

🖥https://t.co/Hv9uQdG88u pic.twitter.com/XsWqN5lYW4

— EMSC (@LastQuake) May 19, 2022