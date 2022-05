Ο Έλον Μασκ αποχαιρετά τον «γλυκό μαέστρο» Βαγγέλη Παπαθανασίου

Η είδηση του θανάτου του Βαγγέλη Παπαθανασίου σκόρπισε μεγάλη θλίψη εντός κι εκτός συνόρων, στον καλλιτεχνικό και μη κόσμο, όπως ήταν λογικό για μία προσωπικότητα με πορεία σαν και την δική του.

Ένας, λοιπόν, από αυτούς που αποχαιρέτησε τον σπουδαίο μουσικό ήταν κι ο Έλον Μασκ.

Ο μεγιστάνας, που όπως φαίνεται για την ώρα έχει παγώσει την ακριβοθώρητη εξαγορά του Twitter, έκανε ένα tweet στο οποίο ανέβασε μια φωτογραφία του Βαγγέλη Παπαθανασίου κι έγραψε:

«Καληνύχτα, γλυκέ μαέστρο, είθε οι άγγελοι να σου τραγουδούν καθώς αναπαύεσαι».

Good night, sweet maestro, and flights of angels sing thee to thy rest pic.twitter.com/sqiY8iHS41

