Διάστημα: Η μη επανδρωμένη κάψουλα CST-100 Starliner τέθηκε σε τροχιά προς τον ISS (βίντεο, εικόνες)

Η νέα διαστημική κάψουλα CST-100 Starliner της Boeing εκτοξεύτηκε λίγο πριν από τις 02:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ, στη Φλόριντα των ΗΠΑ, για μία επαναληπτική μη επανδρωμένη δοκιμαστική πτήση προς τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό (ISS).

Την κάψουλα μετέφερε ένας πύραυλος φορέας Atlas V, η κατασκευή του οποίου έγινε από την United Launch Alliance (ULA), μία κοινοπραξία μεταξύ της Boeing και της Lockheed Martin.

Περίπου 30 λεπτά μετά την εκτόξευσή της, η κάψουλα βρίσκονταν στην προκαταρκτική τροχιά της, αφού είχε διαχωριστεί από τον πύραυλο φορέα και συνέχιζε την πτήση της με τη χρήση του δικού της προωθητικού συστήματος, κατευθυνόμενη σε τροχιά προσέγγισης του ISS.

See views from the Space Launch Complex-41 launch pad and spacecraft separation during today’s #Starliner #OFT2 liftoff atop a @ulalaunch #AtlasV. Stay tuned for docking with @Space_Station on May 20. pic.twitter.com/Ztjs36IwQf

