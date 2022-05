New York Times: Νέα βίντεο από την Μπούκα – Ρώσοι στρατιώτες οδηγούν Ουκρανούς προς εκτέλεση

Νέο οπτικό υλικό από εκτελέσεις αμάχων στην Μπούκα, προάστιο της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, Κιέβου, φέρνουν στη δημοσιότητα οι New York Times.

Σύμφωνα με μαρτυρίες που επικαλείται η αμερικανική εφημερίδα, Ρώσοι στρατιώτες εκτέλεσαν τουλάχιστον οκτώ Ουκρανούς.

Το οπτικό υλικό, όπως αναφέρουν οι New York Times, έχει καταγραφεί στις 4 Μαρτίου και αποτελεί απόδειξη ότι οι άνδρες βρίσκονταν υπό κράτηση από ρωσικά στρατεύματα, λίγα λεπτά προτού εκτελεστούν.

New evidence — including three videos obtained by The New York Times — shows how Russian paratroopers rounded up and executed at least eight Ukrainian men in Bucha on March 4, a likely war crime. https://t.co/EnA2q943Ds pic.twitter.com/BRMDeGo0u6

