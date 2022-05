Ισπανία – Ιταλία – Βρετανία: Συνολικά 44 τα κρούσματα της ευλογιάς των πιθήκων

Η Ισπανία ανακοίνωσε σήμερα 14 ακόμη επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κρουσμάτων σε 21, όπως επεσήμαναν οι περιφερειακές υγειονομικές αρχές της Μαδρίτης.

Οι Αρχές του Ηνωμένου Βασιλείου, από την πλευρά τους, ανακοίνωσαν σήμερα 11 νέες περιπτώσεις, ανεβάζοντας έτσι τον συνολικό αριθμό στις 20. «Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι ήπιες και μπορώ να επιβεβαιώσω ότι έχουμε προμηθευτεί περαιτέρω δόσεις εμβολίων που είναι αποτελεσματικά κατά της ευλογιάς των πιθήκων», σημείωσε μέσω twitter ο Βρετανός υπουργός Υγείας Sajid Javid.

Κρούσματα ευλογιάς των πιθήκων, η οποία είναι ενδημική στη δυτική Αφρική, έχουν εντοπιστεί τις τελευταίες εβδομάδες σε Μεγάλη Βρετανία, Πορτογαλία, Αυστραλία, Ιταλία, Καναδά και ΗΠΑ.

UKHSA have confirmed 11 new cases of Monkeypox in the UK.

This morning I updated G7 Health Ministers on what we know so far.

Most cases are mild, and I can confirm we have procured further doses of vaccines that are effective against Monkeypox. pic.twitter.com/T7ECf0E4AW

— Sajid Javid (@sajidjavid) May 20, 2022