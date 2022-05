Μπάιντεν: Οι ΗΠΑ θα επενέβαιναν στρατιωτικά εάν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν δήλωσε ότι τάσσεται υπέρ του να γίνει η Ιαπωνία μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, μετέδωσε η ιαπωνική δημόσια τηλεόραση NHK.

Σε κοινές του δηλώσεις με τον Ιάπωνα πρωθυπουργό, Φούμιο Κισίντα, ο κ. Μπάιντεν ανέφερε ότι «εξετάζεται» η άρση ορισμένων εμπορικών δασμών στην Κίνα.

Πάντως, τόνισε ότι το Πεκίνο δεν έχει τη δικαιοδοσία να χρησιμοποιήσει βία για να καταλάβει την Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι η Κίνα «φλερτάρει με τον κίνδυνο».

Σημείωσε, δε, ότι θα ήταν πρόθυμος να υπερασπιστεί την Ταϊβάν. Όπως είπε, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα επενέβαιναν στρατιωτικά εάν η Κίνα εισέβαλε στην Ταϊβάν.

Πρόκειται για μία από τις πιο δυναμικές δηλώσεις υποστήριξης της Ταϊβάν εδώ και δεκαετίες, σύμφωνα με το Associated Press.

Ο κ. Μπάιντεν ανακοίνωσε τη δημιουργία ενός νέου εμπορικού δικτύου Ασίας – Ειρηνικού.

Όπως είπε, 13 χώρες, ανάμεσα στις οποίες η Ινδία και η Ιαπωνία, θα ενταχθούν σε πρώτο στάδιο στο νέο εμπορικό δίκτυο.

Από την πλευρά του, ο Ιάπωνας πρωθυπουργός ανέφερε ότι το Τόκιο και η Ουάσιγκτον θα παρακολουθούν τις πρόσφατες δραστηριότητες του κινεζικού ναυτικού, καθώς και τις κινήσεις που σχετίζονται με κοινές ασκήσεις Κίνας και Ρωσίας.

