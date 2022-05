Ιράν: Κατέρρευσε 10ώροφο κτίριο – Πέντε νεκροί και δεκάδες εγκλωβισμένοι

Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκονται οι αρχές στην πόλη Αμπαντάν, στα νότια του Ιράν, όπου ένα 10ώροφο κτίριο κατέρρευσε με αποτέλεσμα πέντε άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους.

Σύμφωνα με την ιρανική κρατική τηλεόραση, τουλάχιστον 80 άνθρωποι είναι εγκλωβισμένοι στα συντρίμμια του κτιρίου.

Σε εξέλιξη είναι επιχείρηση διάσωσης, ενώ ομάδες έκτακτης ανάγκης από άλλες πόλεις σπεύδουν προς το Αμπαντάν για να βοηθήσουν.

#BREAKING : Five people dead, at least 80 trapped under partly collapsed 10-storey building in #Iran ‘s Abadan pic.twitter.com/pmX1jjjzav

Βίντεο και φωτογραφίες που έχουν κυκλοφορήσει στα social media από το σημείο δείχνουν ολόκληρη την περιοχή γύρω από το κτίριο να έχει σκεπαστεί με σκονή, ενώ διασώστες και απλοί πολίτες βγάζουν αιμόφυρτους ενήλικες και παιδιά από το κτίριο.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με ανάρτηση του κόμματος των Μουτζαχεντίν, μετά την κατάρρευση του κτιρίου, πολίτες βγήκαν στους δρόμους της πόλης για να διαμαρτυρηθούν κατά των τοπικών αρχών και της διαφθοράς. Υπάρχουν ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ότι ο δήμαρχος της πόλης προπηλακίστηκε, ενώ προσπαθούσε να προσέλθει στο σημείο του δυστυχήματος.

One source reported that the mayor of #Abadan who tried to show up and claim empathy was attacked by the people.#Iranprotests pic.twitter.com/8zp6kwtx1c

— NCRI-FAC (@iran_policy) May 23, 2022