Βρετανία: Νέο νόμισμα για τα 40ά γενέθλια του πρίγκιπα Ουίλιαμ

Για να τιμήσει τα 40ά γενέθλια του πρίγκιπα Ουίλιαμ στις 21 Ιουνίου, το Βασιλικό Νομισματοκοπείο του Ηνωμένου Βασιλείου παρουσίασε ένα νέο νόμισμα ειδικής έκδοσης. Αυτή είναι η πρώτη φορά που ο Δούκας του Κέιμπριτζ -και δεύτερος στη σειρά διαδοχής του θρόνου – θα είναι προσωπογραφία σε επίσημο συλλεκτικό νόμισμα των 5 λιρών.

Το νόμισμα είναι μια δημιουργία του σχεδιαστή Τόμας Ντόχερτι και απεικονίζει τον Ουίλιαμ ανάμεσα στο αρχικό γράμμα W και τον αριθμό 40. Στην άλλη πλευρά του νομίσματος, ο Τζόντι Κλαρκ χάραξε το πρόσωπο της βασίλισσας Ελισάβετ Β’ με την επιγραφή: «Η Αυτού Βασιλική Υψηλότητα (HRH) ο Δούκας του Κέιμπριτζ (HRH The Duke of Cambridge)».

