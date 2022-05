Πόλεμος στην Ουκρανία: Το 82% των Ουκρανών ενάντια σε κάθε εδαφική παραχώρηση

Μια νέα έρευνα διαπίστωσε ότι το 82% των Ουκρανών πιστεύει ότι η χώρα τους σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να παραχωρήσει κάποιο από τα εδάφη της ως μέρος μιας ειρηνευτικής συμφωνίας με τη Ρωσία. Ερευνητές στο Διεθνές Ινστιτούτο Κοινωνιολογίας του Κιέβου μίλησαν σε 2.000 ενήλικες πολίτες της Ουκρανίας μεταξύ 13 και 18 Μαΐου.

Το 82% των ερωτηθέντων δεν υποστηρίζει εδαφικές παραχωρήσεις. Μόνο το 10% πίστευε ότι ορισμένες περιοχές θα μπορούσαν να εγκαταλειφθούν προκειμένου να επιτευχθεί ειρήνη και να διατηρηθεί η ανεξαρτησία.

Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, το 77% των Ουκρανών που ζουν σε κατεχόμενα εδάφη αντιτάχθηκαν σε οποιαδήποτε παραχώρηση γης.

Στα ανατολικά της χώρας, όπου διεξάγονται επί του παρόντος οι πιο έντονες μάχες με τις ρωσικές δυνάμεις, μόνο το 19% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι έτοιμο να κάνει εδαφικές παραχωρήσεις. Το 68% δήλωσε ότι είναι κατά.

Στη νότια Ουκρανία, το 83% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι είναι ενάντια σε οποιεσδήποτε εδαφικές παραχωρήσεις και το 9% θεώρησε αποδεκτό να παραχωρήσει η Ουκρανία εδάφη για την επίτευξη ειρήνης.

Amid foreign chatter about Ukraine making a peace deal or concessions to end Russia’s war against it, this new survey by Kyiv International Institute of Sociology: 82% of Ukrainians say NO territorial concessions should be made; just 10% back some. https://t.co/Vej0IDJ4ex pic.twitter.com/6GS6GHtKkB

— Christopher Miller (@ChristopherJM) May 24, 2022