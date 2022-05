Βρετανία: Δίωξη κατά του Κέβιν Σπέισι για σεξουαλικά εγκλήματα

Ποινική δίωξη για σειρά σεξουαλικών εγκλημάτων ασκήθηκε την Πέμπτη από τη Βρετανική Εισαγγελία κατά του ηθοποιού Κέβιν Σπέισι. Στην ποινική δίωξη συμπεριλαμβάνονται οι σεξουαλικές επιθέσεις εναντίον τριών ανδρών, μετά από έρευνα της αστυνομίας στο Λονδίνο.



Ο – βραβευμένος με Όσκαρ – ηθοποιός, όπως δήλωσε η επικεφαλής του ειδικού τμήματος εγκλήματος του CPS, «έχει κατηγορηθεί επίσης για σεξουαλική δραστηριότητα με άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του. Οι κατηγορίες ακολουθούν την εξέταση των αποδεικτικών στοιχείων που συγκέντρωσε η Μητροπολιτική Αστυνομία κατά την έρευνά της».



Τον Νοέμβριο του 2017, το θέατρο Old Vic του Λονδίνου γνωστοποίησε ότι είχε λάβει 20 ξεχωριστές καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Κέβιν Σπέισι από άνδρες που ήρθαν σε επαφή μαζί του στο θέατρο ή συνδέθηκαν με αυτό την περίοδο μεταξύ 1995 και 2013.



Ο Σπέισι, ένας από τους μεγαλύτερους αστέρες του Χόλιγουντ, αποβλήθηκε από την τηλεοπτική σειρά του Netflix «House of Cards» και απομακρύνθηκε από την ταινία «All the Money in the World» όταν ήρθαν στο φως οι κατηγορίες για τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από Reuters

