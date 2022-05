Πέθανε ο σταρ των «Goodfellas», Ρέι Λιότα

Ο Ρέι Λιότα, ο Αμερικανός ηθοποιός του οποίου η μεγάλη επιτυχία στην υποκριτική ήρθε με τον ρόλο του Χένρι Χιλ στην κλασική αστυνομική ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε «Τα Καλά Παιδιά» («Goodfellas») από το 1990, πέθανε σε ηλικία 67 ετών.

Σύμφωνα με τον ιστότοπο Deadline, ο Λιότα πέθανε στον ύπνο του στην Δομινικανή Δημοκρατία όπου βρισκόταν για τα γυρίσματα της ταινίας «Dangerous Waters». Μέχρι στιγμής, δεν υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες για την αιτία θανάτου.

Ο ηθοποιός είχε μια σημαντική πορεία στη βιομηχανία του κινηματογράφου, καθώς συνεργάστηκε με σκηνοθέτες όπως οι Ρίντλεϊ Σκοτ, Τζόναθαν Ντέμι, Ρόμπερτ Ροντρίγκεζ κ.α. Μάλιστα, για την ταινία του Ντέμι «Something Wild» προτάθηκε για Χρυσή Σφαίρα και στη συνέχεια, υποδύθυκε τον Τζο Τσάκσον στο «Field of Dreams». Πρόσφατα, ολοκλήρωσε τα γυρίσματα του φιλμ της Ελίζαμπεθ Μπανκς «Cocaine Bear» και αναμενόταν να πρωταγωνιστήσει σε ταινία μαζί με της Ντέμι Μουρ και Μάργκαρετ Κουάλεϊ.

Ενώ ήταν περισσότερο γνωστός για τους ρόλους που υποδυόταν στον κινηματογράφο, ο Λιότα πρωταγωνίστησε στη σειρά της Apple TV+ «Black Bird» και στη δραματική σειρά του NBC «Shades of Blue» μαζί με την Τζένιφερ Λόπεζ. Το 2005, ο ηθοποιός κέρδιζε Primetime Emmy για τη συμμετοχή του στην ιατρική σειρά «ER». Μεταξύ των πρώτων τηλεοπτικών του εμφανίσεων ήταν ο ρόλος του Τζόι Περίνι στη σαπουνόπερα του NBC «Another World», από το 1978 μέχρι το 1981.

Γεννήθηκε στις 18 Δεκεμβρίου του 1954 στο Νιούαρκ του Νιού Τζέρσεϊ και σπούδασε υποκριτική στο Πανεπιστήμιο του Μαϊάμι πριν αναλάβει το ρόλο του στη σειρά «Another World». Στην αρχή της καριέρας του, συμμετείχε με μικρούς ρόλους σε τηλεταινίες και αργότερα συμπρωταγωνίστησε στην Casablanca, ένα τηλεοπτικό πρίκουελ της κλασικής ομώνυμης ταινίας.

Άλλες αξιοσημείωτες εμφανίσεις του ήταν στα: «Hannibal», «Narc», «Blow» και «Copland».

Ο Λιότα ήταν πατέρας μιας κόρης που απέκτησε με τη Μισέλ Γκρέις και αρραβωνιασμένος με την podcaster και επιχειρηματία Τζέισι Νιτόλο.

Λίγη ώρα μετά την είδηση του θανάτου του, ηθοποιοί και κινηματογραφιστές απέτισαν φόρο τιμής στον Λιότα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ανάμεσά τους οι Βαϊόλα Ντέιβις, Τζέιμι Λι Κέρτις, Ελάιτζα Γουντ, Τζέφρι Ράιτ κ.α.

«Ρέι Λιότα. Τον γνώρισα για πρώτη φορά πέρυσι. Σπουδαίους ηθοποιός. Ήταν ωραίο που είχα την ευκαιρία να του πω πόσο σπουδαίος ήταν. RIP», έγραψε ο ηθοποιός Τζέφρι Ράιτ στον λογαριασμό του στο Twitter.

Ray Liotta. Man. Just met dude for the first time last year. GREAT actor. Nice to have had a chance to say that to him. RIP.

— Jeffrey Wright (@jfreewright) May 26, 2022