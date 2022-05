Σεισμός 6,4 Ρίχτερ ανοικτά του Ανατολικού Τιμόρ

Σεισμός 6,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά των ακτών του Ανατολικού Τιμόρ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC).

Κάτοικοι βγήκαν στους δρόμους στην πρωτεύουσα Ντίλι, ωστόσο -μετά τους πρώτους φόβους- αποκλείστηκε το ενδεχόμενο να προκληθεί τσουνάμι.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν αναφορές για ζημιές ή θύματα, αλλά αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν ότι ο σεισμός έγινε έντονα αισθητός.

Ο σεισμός έγινε αισθητός και Ντάργουιν της Αυστραλίας, το οποίο απέχει περισσότερα από 700 χλμ. από το επίκεντρο, σύμφωνα με αναφορές αυστραλιανών μέσων ενημέρωσης και αναρτήσεις κατοίκων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η δόνηση έγινε σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, περίπου 30 χιλιόμετρα από το ανατολικό άκρο της νήσου Τιμόρ.

🔔#Earthquake (#terramoto) M6.4 occurred 41 km E of Gunung Dilarini (#Timor-Leste) 9 min ago (local time 11:36:07). More info at:

📱https://t.co/LBaVNedgF9

🌐https://t.co/uD9lNI9UgE

🖥https://t.co/v8301dJsle pic.twitter.com/i21dHrRJ8A

— EMSC (@LastQuake) May 27, 2022