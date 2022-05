Μακελειό στο Τέξας: Πώς να πεις στα παιδιά όσα δεν καταλαβαίνεις

Τι είπατε στα παιδιά; Το ερώτημα έθεσαν οι New York Times σε γονείς στις ΗΠΑ σχετικά με τη σοκαριστική επίθεση στο Τέξας, στην οποία έχασαν τη ζωή τους 19 παιδιά μικρής ηλικίας. Πώς διασκέδασαν τον φόβο τους; Πώς προστάτευσαν την αθωότητά τους; Είπαν ψέματα; Απέφυγαν τις λεπτομέρειες; Οι απαντήσεις είναι εξαιρετικά διαφωτιστικές και αφορούν κάθε τραυματική είδηση με την οποία έρχονται σε επαφή τα παιδιά. Φωτ. Meridith Kohut / The New York Times.