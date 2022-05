Aγία Σοφία: Προκλητική 3D παράσταση για την Άλωση της Κωνσταντινούπολης

Με μια τρισδιάσταση αναπαράσταση πάνω από την Αγία Σοφία έκλεισαν χτες οι εορτασμοί στην Τουρκία για την 569η επέτειο από την Άλωση της Κωνσταντινούπολης.

Σε ένα τετράλεπτο βίντεο απεικονίζεται η ιστορία της κατάληψης της Κωνσταντινούπολης από τις οθωμανικές δυνάμεις του Μωάμεθ Β’, ενώ γίνονται αρκετές αναφορές στον ίδιο τον Πορθητή.

«Προχώρησε προς την Κωνσταντινούπολη δίχως να φοβάται με την καρδιά του να φλέγεται για την κατάκτηση. Μαζί με τον ιερό στρατό του ή θα έπεφτε νεκρός, ή θα γινόταν ο Πορθητής. Ύψωσε τη σημαία ακριβώς στη μέση της Πόλης και εξακολουθεί να κυματίζει εδώ και αιώνες. Ήχησε και τον ήχο του μουεζίνη στην Αγία Σοφία. Με την μαγεία σου, με την υπερηφάνεια σου, με το νάζι σου, με τον Κεράτιο σου και τον Μαρμαρά σου, με τον Βόσπορο, με τον στόχο σου την Αγία Σοφία, η οποία είναι η καρδιά του κόσμου και εδώ δεν θα σιωπήσει ποτέ το κάλεσμα του ιμάμη για προσευχή. Η Κωνσταντινούπολη θα υμνείται για πάντα με το όνομα του Πορθητή», επισημαίνεται στο βίντεο μεταξύ άλλων.

Η Αγία Σοφία αναδεικνύεται σε κεντρικό σύμβολο της τουρκικής κυριαρχίας στο βίντεο: «είναι η καρδιά του κόσμου», αναφέρεται χαρακτηριστικά, «και πάντα θα ακούγεται η φωνή του ιμάμη».

Παρομοίως, βίντεο με την κατάκτηση της Πόλης προβλήθηκε και στον Πύργο του Γαλατά.

#Live: Images are projected on Galata Tower on the occasion of the 569th anniversary of the conquest of Istanbulhttps://t.co/Q4XqBwP9yq

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 29, 2022