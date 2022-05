Τσαβούσογλου: Κλήθηκαν στο τουρκικό ΥΠΕΞ οι πρεσβευτές Γερμανίας και Γαλλίας

Οι πρεσβευτές της Γερμανίας και της Γαλλίας στην Άγκυρα κλήθηκαν στο τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δυσαρέσκεια της Τουρκίας σχετικά με τις εκδηλώσεις που διοργάνωσαν Κούρδοι σε αυτές τις χώρες, δήλωσε ο Μεβλούτ Τσαβούσογλου.

Μιλώντας στο κρατικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu, ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών είπε ότι οι πρεσβευτές ενημερώθηκαν για τη δυσαρέσκεια της Άγκυρας σχετικά με εκδηλώσεις που διοργάνωσαν μέλη του Εργατικού Κόμματος του Κουρδιστάν (PKK).

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν δήλωσε σε φινλανδική εφημερίδα ότι το Ελσίνκι πρέπει να σταματήσει «να προστατεύει» το PKK και να λάβει σοβαρά υπόψη της τις ανησυχίες της Τουρκίας για την ασφάλεια, αν θέλει η Άγκυρα να την δεχθεί στο NATO.

Ζήτημα αποστρατιωτικοποίησης νησιών έθεσε εκ νέου ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, ενώ τόνισε ότι η Άγκυρα τερματίζει τη διαδικασία του Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας.

Ο κ. Τσαβούσογλου έκανε λόγο για παραβίαση του καθεστώτος των νησιών του ανατολικού Αιγαίου από την Ελλάδα. Ανέφερε, δε, ότι αν δεν αποστρατιωτικοποιηθούν τα νησιά, «θα ξεκινήσει η συζήτηση για την κυριαρχία τους».

Greece violated status of eastern Aegean islands, Turkish foreign minister says, calling on Athens to demilitarize islands ‘otherwise, sovereignty debate will begin’

— ANADOLU AGENCY (@anadoluagency) May 31, 2022