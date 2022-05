Κέβιν Σπέισι: «Θα ταξιδέψω οικειοθελώς στη Βρετανία για να αντιμετωπίσω τις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης»

Ο Κέβιν Σπέισι αναμένεται να ταξιδέψει στη Βρετανία για να αντιμετωπίσει τις κατηγορίες σεξουαλικών εγκλημάτων εναντίον τριών ανδρών, μετά από έρευνα της αστυνομίας στο Λονδίνο.

Ο ηθοποιός, στον οποίο ασκήθηκε ποινική δίωξη από τη Βρετανική Εισαγγελία, κοινοποίησε μια ανακοίνωση μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής του ABC «Good Morning America» σχετικά με τα επερχόμενα ταξιδιωτικά του σχέδια.

Πέραν της ποινικής δίωξης, η Βρετανική Εισαγγελία (CPS) είπε ότι ο ηθοποιός «έχει κατηγορηθεί επίσης για σεξουαλική δραστηριότητα με άτομο χωρίς τη συγκατάθεσή του». «Εκτιμώ πολύ την ανακοίνωση της Βρετανικής Εισαγγελίας η οποία υπενθύμισε πολύ προσεκτικά στα μέσα ενημέρωσης και το κοινό ότι δικαιούμαι δίκη και είμαι αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αν και είμαι απογοητευμένος με την απόφασή τους να προχωρήσουν (την υπόθεση), θα εμφανιστώ οικειοθελώς στο Ηνωμένο Βασίλειο και θα υπερασπιστώ τον εαυτό μου ενάντια σε αυτές τις κατηγορίες, είμαι βέβαιως ότι θα αποδειχθεί η αθωότητά μου», απάντησε ο ηθοποιός.

Τον Νοέμβριο του 2017, το θέατρο Old Vic στο Λονδίνο γνωστοποίησε ότι είχε λάβει 20 ξεχωριστές καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά του Σπέισι από άνδρες που ήρθαν σε επαφή μαζί του στο θέατρο ή συνδέθηκαν με αυτό την περίοδο μεταξύ 1995 και 2013.

Ο – βραβευμένος με Όσκαρ – ηθοποιός αποβλήθηκε από την τηλεοπτική σειρά του Netflix «House of Cards» και απομακρύνθηκε από την ταινία «All the Money in the World» όταν ήρθαν στο φως οι κατηγορίες για τις σεξουαλικές επιθέσεις.

Με πληροφορίες από το NME