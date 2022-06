ΝΑΤΟ: Και αν η Τουρκία δεν άρει το βέτο της για την ένταξη Φινλανδίας και Σουηδίας;

Οι απόψεις διίστανται ενόψει της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που αναμένεται στα τέλη Ιουνίου (28 – 30 Ιουνίου) στη Μαδρίτη.

Άλλοι εκτιμούν (ή θέλουν να πιστεύουν) πως η Τουρκία θα κάνει τελικώς πίσω, ανοίγοντας τον δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στη Συμμαχία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ δήλωσε σήμερα πως θα επιδιώξει να φιλοξενήσει έναν νέο γύρο συνομιλιών μεταξύ Τούρκων, Φινλανδών και Σουηδών αξιωματούχων το προσεχές διάστημα στις Βρυξέλλες, προφανώς πριν από την επερχόμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας.

Υπενθυμίζεται πως η πλευρά Ερντογάν ζητά από τις εν λόγω χώρες ανταλλάγματα (να «αδειάσουν» τους Κούρδους και όσους άλλους η τουρκική ηγεσία θεωρεί εχθρούς της, να άρουν τα εμπάργκο που έχουν επιβάλει στην Άγκυρα κ.ά.) προκειμένου να δώσει το πράσινο φως για την ένταξή τους στο ΝΑΤΟ.

Παράλληλα ωστόσο, μερίδα αναλυτών έχει αρχίσει να εξετάζει τι θα μπορούσε να συμβεί εάν η Τουρκία τελικώς δεν αποσύρει το βέτο της μπλοκάροντας έτσι την ένταξη Φινλανδών και Σουηδών στη Συμμαχία, κι αυτό σε μια εξαιρετικά έντονη χρονική στιγμή για το ΝΑΤΟ και τις σχέσεις του με τη Ρωσία, με φόντο έναν πόλεμο όπως είναι εκείνος στην Ουκρανία που δεν αποκλείεται άλλωστε να διαρκέσει «πολλούς μήνες» ακόμη όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν.

-Sweden-Finland are treated as de-facto members, wit US overseeing efforts to do ally deployments in both countries, in spite of impasse

-Exercises with Sweden-Finland

– Ignore Ankara on a bilateral level, betting that a “playing hard to get” approach will increase pressure on Tr

— Aaron Stein (@aaronstein1) June 1, 2022